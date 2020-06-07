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'de akıl almaz : Bisikleti ile dereye düşen kadın...

'un Çaykara ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi 'de bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Derenin içinde de yaklaşık 150 metre sürüklenen Kübra Yurdakul için vatandaşlar tarafından yerine 112 Sağlık Ekipleri çağrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 27 Yaşındaki Kübra Yurdakul’un hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.6.2020 19:43 ABONE OL
Uzungöl'de akıl almaz kaza: Bisikleti ile dereye düşen kadın...
Edinilen bilgiye göre, Kayserili olduğu öğrenilen Kübra Yurdakul 6 ve 8 yaşlarındaki iki kızı ile birlikte gezmek üzere Uzungöl'e geldi. Uzungöl'den elektrikli bisiklet kiralayan Kübra Yurdakul Uzungöl'den Demirkapı istikametine doğru kiraladığı bisikleti ile yola çıktı. Çatma Mevkiinden Multat Köyü istikametine hareket eden Yurdakul ikinci virajı geçtikten sonra geriye dönmek istedi. Elektrikli bisikleti çevirmek için kızlarını bisikletten indiren Kübra Yurdakul bisikleti çevirmeye çalışırken bilinmeyen bir nedenle dereye düştü. Derenin içinde de yaklaşık 150 metre sürüklenen Kübra Yurdakul için vatandaşlar tarafından kaza yerine 112 Sağlık Ekipleri çağrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 27 Yaşındaki Kübra Yurdakul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kübra Yurdakul'un 6 ve 8 yaşındaki iki kızı Uzungöl Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinden alınarak Uzungöl Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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Uzungöl'de akıl almaz kaza: Bisikleti ile dereye düşen kadın...
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