Yaz gün dönümü ne zaman, hangi tarihte? Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?

Gündüzlerin uzadığı gecelerin kısalmaya başladığı "Yaz gün dönümü ne zaman?" sorusu vatandaşların ilgiyle araştırdığı konular arasında yer alıyor. Haziran ayında yaşanacağı bilinen bu doğa olayı ile beraber ülkemizin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de gündüzlerin süresi uzamaya başlayacak. "En uzun gün" şekliyle anılan 2020 gün dönümü ile güneş ışınları yengeç dönencesine tam 90 derecelik açı ile düşecek. Çoğu kişiye göre; Yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen bu tarihle alakalı detayları haberimizde derledik. Peki, gün dönümü ne zaman, hangi tarihte yaşanacak? 2020 En uzun gün ne zaman? İşte detaylar…

GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN YAŞANACAK? 2020 EN UZUN GÜN NE ZAMAN?

Haziran ayının başlamasıyla birlikte, yaz gün dönümü vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini almış oldu. Güneş ışınlarının açı değiştirerek dünyaya ulaşmasının neticesinde yaşanacak olan en uzun gün haziran ayında yaşanacak. İşte, 'En uzun gün ne zaman?' sorusunun yanıtı...