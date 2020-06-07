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ne zaman, hangi tarihte? Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?

Yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin iki yarımkürede en büyük açılarla düştüğü ne zaman? sorusu tarihin yaklaşması ile araştırma konusu oldu. Bu olayın yaşanması ile beraber gündüz ve gece süresinin kısalıp uzamaya başladığı bilinirken gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Bu durum ise gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamasını sağlamaktadır. Yaşanan doğa olayına sayılı günler kalması konunun vatandaşlar tarafınca gündeme gelmesine sebebiyet verirken sizler için olaya dair detayları bir araya derledik. Buna göre; gün dönümü ne zaman, hangi tarihte yaşanacak? 2020 En uzun gün ne zaman? Sorusunun yanıtı ve tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 7.6.2020 12:40 ABONE OL
Yaz gün dönümü ne zaman, hangi tarihte? Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?

Gündüzlerin uzadığı gecelerin kısalmaya başladığı " ne zaman?" sorusu vatandaşların ilgiyle araştırdığı konular arasında yer alıyor. Haziran ayında yaşanacağı bilinen bu doğa olayı ile beraber ülkemizin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de gündüzlerin süresi uzamaya başlayacak. "En uzun gün" şekliyle anılan 2020 gün dönümü ile güneş ışınları yengeç dönencesine tam 90 derecelik açı ile düşecek. Çoğu kişiye göre; Yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen bu tarihle alakalı detayları haberimizde derledik. Peki, gün dönümü ne zaman, hangi tarihte yaşanacak? 2020 En uzun gün ne zaman? İşte detaylar…

GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN YAŞANACAK? 2020 EN UZUN GÜN NE ZAMAN?

Haziran ayının başlamasıyla birlikte, yaz gün dönümü vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini almış oldu. Güneş ışınlarının açı değiştirerek dünyaya ulaşmasının neticesinde yaşanacak olan en uzun gün haziran ayında yaşanacak. İşte, 'En uzun gün ne zaman?' sorusunun yanıtı...

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Yaz gün dönümü ne zaman, hangi tarihte? Yaz gün dönümü ile en uzun gün ne zaman yaşanacak?
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