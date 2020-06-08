0-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman? 18 yaş altı gençler ne zaman sokağa çıkabilecek?

18 yaş altı gençler ne zaman sokağa çıkabilecek? sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Corona virüs ile mücadele kapsamında belli yaş aralıklarına sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 1 Haziran itibariyle atılan normalleşme adımlarının ardından 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağı merak konusu oluyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Peki, COVID-19 sürecinde risk gruplarını korumak için getirilen 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasa ne zaman bitecek ve bu vatandaşlar hangi gün saat kaçta dışarı çıkma izni ile yasaktan muaf olacak? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu soruların yanıtlarını hazırladık…

18 YAŞ ALTI GENÇLER NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tedbir kısıtlamalarının adım adım kontrollü olarak kaldırılma hali devam ederken 18 yaş altı çocukların ve gençlerin kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağı merak konusu oluyor.

Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

İşte detaylar…