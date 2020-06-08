18 yaş altı çocuklar ve gençlerin sokağa çıkma izin günleri! 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün?

18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri gençler ve çocuklar tarafından heyecanla bekleniyor. Corona virüsü salgınına tedbir olarak evlerinden çıkmayan 0-18 yaş aralığındakiler için izin günleri ve saatlerinde değişiklik yaşandı. Bu yaş aralığındakiler haftada iki gün belirli saatlerde sokağa çıkabilecek. Hava sıcaklarının da artması nedeniyle dışarıya çıkmak isteyenler 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman sorusuna cevap arıyor. 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta ve hangi gün?

0-18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZİN GÜNLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamalar arasında 0-18 yaş altı grubu gençlerde vardı. Erdoğan, bu yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin biraz da sabretmesi gerekeceğini söylerken, sokağa çıkma izin günlerinin de hafta iki gün olacağını belirtti.

0-18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri ve saatleri şöyle;