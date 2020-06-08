Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 18 yaş altı çocuklar ve gençlerin sokağa çıkma izin günleri! 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün?

18 yaş altı çocuklar ve gençlerin sokağa çıkma izin günleri! 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün?

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması sonucunda vakaların hızla düşmesi normalleşme sürecini de beraberinde getirdi. Uzun bir sürenin ardından geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, 0-18 yaş için ise kısıtlama sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme takvimine göre 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri için düzenleme yapıldı. Buna göre gençler ve çocuklar artık hafta da iki gün dışarı çıkabilecek. Peki, ne zaman, saat kaçta? 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ne zaman, hangi gün dışarı çıkabilecek?

Giriş Tarihi: 8.6.2020 11:47 Son Güncelleme: 8.6.2020 11:47 ABONE OL
18 yaş altı çocuklar ve gençlerin sokağa çıkma izin günleri! 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün?

18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri gençler ve çocuklar tarafından heyecanla bekleniyor. Corona virüsü salgınına tedbir olarak evlerinden çıkmayan 0-18 yaş aralığındakiler için izin günleri ve saatlerinde değişiklik yaşandı. Bu yaş aralığındakiler haftada iki gün belirli saatlerde sokağa çıkabilecek. Hava sıcaklarının da artması nedeniyle dışarıya çıkmak isteyenler ne zaman sorusuna cevap arıyor. 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta ve hangi gün?

0-18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZİN GÜNLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamalar arasında 0-18 yaş altı grubu gençlerde vardı. Erdoğan, bu yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin biraz da sabretmesi gerekeceğini söylerken, sokağa çıkma izin günlerinin de hafta iki gün olacağını belirtti.

0-18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri ve saatleri şöyle;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
18 yaş altı çocuklar ve gençlerin sokağa çıkma izin günleri! 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA