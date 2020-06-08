Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 9 Haziran Salı BİM aktüel kataloğu tam liste!

BİM 9 Haziran aktüel indirimli ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin ilki yarın marketlerde yerini alacak. Özellikle yiyecek ve içeceklerdeki çeşitlilik ve indirimler yarının öne çıkanları arasında yerini alıyor. 6'lı Yeşil Elma Aromalı Maden Suyu 6,45 TL'den, Dondurulmuş Rulo Börek 6,50 TL'den satılıyor. Buna göre; 9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 HAZİRAN SALI

Haftanın BİM aktüel kataloğu yarın raflarda yerini alacak. Yiyecek ve içecek ürünlerindeki indirim yarının öne çıkanları arasında yerini alıyor. Buna göre; 9 Haziran BİM kataloğu aktüel listesine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.