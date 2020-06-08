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mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? 8 Haziran ve son depremler listesi BURADA...

Afet ve () ile tarafından devamlı olarak güncellenerek yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmeleri kamuoyuna aktarmayı sürdürüyor. Önceki gün 'da meydana gelen 5.0'lık deprem sonrasında vatandaşlarımız haberlerini yoğun şekilde takip etmeye devam ediyor. Bu bağlamda son depremler bilgilerine ulaşmak isteyen vatandaşlarımız deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde öğrenmek isteyenler tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirler. İşte 8 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 8.6.2020 19:31 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 8 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda yer alan ve deprem kuşağı ülkeleri arasında bulunan ülkemizde yurtiçi ve yurtdışı kara ile denizlerde meydana gelen değişik şiddetlerde pek çok depreme maruz kalıyoruz. Bu bağlamda ülkemizde bu konuda faaliyet gösteren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yurtta ve dünyada yaşanılan sarsıntılara ilişkin son depremler listesi yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Öte yandan ülkemizde meydana gelen irili ufaklı depremlerle birlikte vatandaşlarımızın zihninde deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde soruları merak oluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde bilgilerine erişmek isteyenler hazırladığımız içerikteki bağlantıyı kullanarak tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirler.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (8 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 8 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...
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