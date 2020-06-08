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Düğün sezonu açılıyor mu? yapılacak? Düğün salonları açılış tarihi!

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine gidilmesinin ardından pek çok yasak ve kısıtlama kaldırılmıştı. Özellikle günlük ve sosyal hayat için önemli olan bu kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte evlilik hayali kuran ve düğün yapacak çiftler yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında kapatılan düğün salonları, normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayan sektörler arasında yer almadı. Hal böyle olunca, konuya yönelik araştırmalar da hız kazanmaya başladı. Özellikle de yaz aylarına girilmesi ile birlikte düğün sezonlarının kontrollü olarak açılması öngörülmekle birlikte henüz resmi bir açıklama da gelmedi. Buna göre; ? ?

Giriş Tarihi: 8.6.2020 13:25 ABONE OL
Düğün sezonu açılıyor mu? Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları açılış tarihi!

Hem düğün salonu sahipleri hem de evlilik hayali kuran gençlerin merakla beklediği düğün sezonu açılış tarihlerine ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Corona virüsü salgını nedeniyle işletmelerin geçici olarak kapatılmasının ardından bazı işletmeler faaliyetlerine normalleşme süreci ile başlasa düğün salonları henüz açılmadı. Özellikle sosyal mesafe ve maske takımına ilişkin konuların altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarının ardından düğünlerin nasıl ve ne zaman yapılacağı merak konusu oluyor. Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; yapılacak? ?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kapalı düğün salonu işletmecileri de kendi önlemlerini alarak düğün sezonuna hazırlanıyor. Düğün salonlarının ne zaman açılacağı henüz belli olmadı.

İşte Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün düğün sezonu açılış tarihlerine ilişkin açıklaması ve detayları...

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Düğün sezonu açılıyor mu? Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları açılış tarihi!
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