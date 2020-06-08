Düğün sezonu açılıyor mu? Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları açılış tarihi!

Hem düğün salonu sahipleri hem de evlilik hayali kuran gençlerin merakla beklediği düğün sezonu açılış tarihlerine ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Corona virüsü salgını nedeniyle işletmelerin geçici olarak kapatılmasının ardından bazı işletmeler faaliyetlerine normalleşme süreci ile başlasa düğün salonları henüz açılmadı. Özellikle sosyal mesafe ve maske takımına ilişkin konuların altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarının ardından düğünlerin nasıl ve ne zaman yapılacağı merak konusu oluyor. Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kapalı düğün salonu işletmecileri de kendi önlemlerini alarak düğün sezonuna hazırlanıyor. Düğün salonlarının ne zaman açılacağı henüz belli olmadı.

İşte Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün düğün sezonu açılış tarihlerine ilişkin açıklaması ve detayları...