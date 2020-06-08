Engelli araç alımı rapor oranları 2020: Engelli araç alımında rapor oranı kaç olmalı?

Engelli olan vatandaşlar kanuni standartlara göre araç alımı yaparken ÖTV vermemektedir. ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi bir araç satın alınırken ödenmesi gereken bir vergi türü. Ve ÖTV'den muaf olmak alınan aracı ciddi şekilde uygun fiyatlara düşürebiliyor. Bunun için de engelli vatandaşlar unutulmayıp belirli şartları taşıyan engellilere kampanyadan yararlandırılıyor. Engelli araç alımı rapor oranı dikkate alınarak bu değerlendirme yapılıyor. Engelli rapor alımında raporda ne yazmalı? Gibi sorular merak ediliyor. İşte detaylar…

ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA RAPOR KAÇ OLMALI?

Engelli araç almak isteyen bireylerin belirli şartlara uyması gerekir. Bunun için gerekli şartlar yasal olarak belirtilmiştir. Engellilerin hayatına kolaylık sağlaması için yüzde 40 üzeri ve yüzde 90 üzeri engelli olan vatandaşlar için iki farklı yöntem uygulanıyor.

YÜZDE 90 ÜSTÜ ENGEL DURUMUNA GÖRE

Engelli oranı yüzde 90 olan bir vatandaş alacağı aracı kendi kullanamayacaksa ÖTV'den tamamen muaf olurken eğer alacağı aracı kullanabilecek durumdaysa da araç engelli bireyin kullanacağı şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Engelli bireyin yakını veya çalışanı aracı alabilme imkânı da vardır.

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YÜZDE 40 ÜSTÜ ENGEL DURUMUNA GÖRE

Yüzde 80 engelli raporu ile araba almak isteyen bir kişi engelli raporu ile ÖTV indiriminden yararlanabilir. Araç satın alırken raporu göstermeleri yeterlidir. Raporda özel engelli aracını kullanmaya engel bir durumun olmadığını belirten bir yazı olmalıdır. Engelli kişi H sınıfı ehliyete sahip olmalı. Ehliyet alırken de özel donanımlı bir aracı kullanarak sınava girer. Aracı engelli dışında başkasının kullanması yasaktır.

Yüzde 60 engelli raporu ile araba almak ve yüzde 40 engelli raporu ile araba almak isteyen vatandaşlarda yine aynı şekilde yüzde 90 altı engel raporu durumuna göre değerlendirilerek araçlarını alabilirler.

ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA RAPOR SÜRESİ

Engellilik araç alımında rapor süresi şu şekilde tebliğ edilmiştir:

"Mezkûr Genel Tebliğin (II/C/1.5) bölümünde, engelli sağlık kurulu raporunda, raporun süresiz olduğunun belirtilmesi halinde herhangi bir tarihle sınırlı olmaksızın; belirli süre içinde geçerli olduğunun belirtilmesi halinde, raporun süresinin bitimine altı aydan az bir süre kalmaması kaydıyla, bu süre içinde, ilk iktisabı yapılacak taşıtlar bakımından söz konusu raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılabileceği açıklamasına yer verilmiştir."

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ENGELLİ ARAÇ ALIMI RAPOR ÖRNEĞİ

Engelli rapor alımında raporda ne yazmalı?

Engelli ehliyeti alabilmek için engel yüzdesine bakılmaz. Engelli kişiler B sınıfı engelli ibrazlı ehliyet alabilirler. Bunun içinde tam teşekküllü sağlık raporu alınması gerekir. Raporda araç kullanımı için gerekli eşyaların belirtilmesi gerekir.

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