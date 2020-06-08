Eski ve yeni eşin bıçaklı kavgasında öldü

Kahramanmaraş'ta Edanur Şahin (30) eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasını ayırmak isterken kalbine isabet eden bıçakla hayatını kaybetti. Olay Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yıl önce Fırat Gültekin ile evlenen Edanur Şahin'in 2 çocuğu oldu. Ancak Edanur, 2 yıl önce Gültekin'i terk ederek soyal medyada tanıştığı Hüseyin Şahin'e kaçtı. Gültekin'den boşanan ve Şahin ile evlenen Edanur'un bu evliliğinden de 1 çocuğu oldu. Bir süre önce Gültekin'in 'Çocukların hasta' mesajı atması üzerine Edanur Şahin eski kocasının yanına döndü. Eşini almak için eve gelen Hüseyin Şahin ile eski eş Fırat Gültekin arasında dün akşam bıçaklı kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren Edanur Şahin kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Şahin ve Gültekin'in durumlarının ise ağır olduğu bildirildi.