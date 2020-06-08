HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu SMS ve uygulamayla nasıl alınır?

Dünya genelinde akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde itibariyle uygulanmaya başlanan normalleşme planı kapsamında 1 Haziran tarihi itibariyle şehirler arası seyahatlerde uygulanan kısıtlamanın kaldırılması sonrasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması devreye alındı. Buna göre şehirler arası seyahat etmek isteyenler bu kodu edinmek zorunluluğunda. Bu bağlamda kod almak isteyenler HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? merak ediyor. Kod edinmek isteyenler hazırladığımız içerikte (HES) kodu SMS ve uygulamayla alma işlemlerinin detaylarına ulaşabilirler.

HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İşte tüm detaylar…