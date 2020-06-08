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kodu alma işlemi nasıl yapılır? ile SMS ve uygulamayla nasıl alınır?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde uygulanmaya başlanan normalleşme planı kapsamında şehirler arası seyahat yasağı kaldırılmıştı. Bununla beraber bulunduğu şehirden başka bir şehre yolculuk etmek isteyen vatandaşlarımız tarafından verilecek kısa adı olan “Hayat Eve Sığar” kodu almakla mükellef. Kod almak isteyenler HES kodu alma işlemi nasıl yapılır merak ederek bilgi edinmek amacıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki HES kodu SMS ve uygulamayla nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.6.2020 23:39 ABONE OL
HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı ile Hayat Eve Sığar HES kodu SMS ve uygulamayla nasıl alınır?

Dünya genelinde akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde itibariyle uygulanmaya başlanan normalleşme planı kapsamında 1 Haziran tarihi itibariyle şehirler arası seyahatlerde uygulanan kısıtlamanın kaldırılması sonrasında Hayat Eve Sığar () kodu uygulaması devreye alındı. Buna göre şehirler arası seyahat etmek isteyenler bu kodu edinmek zorunluluğunda. Bu bağlamda kod almak isteyenler HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? merak ediyor. Kod edinmek isteyenler hazırladığımız içerikte (HES) kodu SMS ve uygulamayla alma işlemlerinin detaylarına ulaşabilirler.

HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İşte tüm detaylar…

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HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu SMS ve uygulamayla nasıl alınır?
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