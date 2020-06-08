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Nelerdir? İmanın Temel Şartları Kaç Tanedir?

Müslüman bir kişinin yerine getirmesi gereken önemli hususlar vardır. herkesin bilmesi büyük, küçük yaş fark etmeksizin yerine getirmesi gerekir. Nisa suresinin 136. ayetinde İmanın şartları apaçık belirtilmiştir. Bu şartları yerine getirmeyenler ve inkâr edenleri bekleyen korkunç bir son olduğu da vurgulanmıştır. İmanın şartları okumak, ezberlemek için doğru yerdesiniz. İmanın şartları kaçtır ve nelerdir sorusunun cevabını ayrıntılı şekilde bu başlık altında derledik. İşte Müslümanlar için şart olan ve büyük, küçük herkesin yerine getirmesi gereken o hususlar!

Giriş Tarihi: 8.6.2020 13:21 Son Güncelleme: 8.6.2020 13:21 ABONE OL
İmanın Şartları Nelerdir? İmanın Temel Şartları Kaç Tanedir?

İman, Allah'a (c.c) ve İslam dinine inanmaktır. Müslüman bir kişinin taşıması gereken çok önemli önkoşullar bulunur. Nisa suresinin 136. ayetinde İman'ın şartları apaçık ortaya koyulmuştur. Müslüman bir kimsenin İmanın bu şartlarını muhakkak bilmesi ve yaş farkı gözetmeksizin yerine getirmelidir. İmanın şartları yerine getirmeyen kişilerin korkunç sonundan yine Nisa suresinde bahsedilmiştir. Peki, İmanın şartları nelerdir, kaç tanedir? Nisa suresinde yer alan o ayet ve o şartları görmek için ayrıntıları inceleyin.

İmanın Şartları Kaç Tanedir?

İman, İslam dininin temelini oluşturan bir öğedir. Müslüman bir kişinin taşıması gereken 6 önemli önkoşul vardır. Bu koşulları yerine getirmeyen, gönülden inanmayan bir kimse Müslüman sayılmaz. Nisa suresinin 136. Ayetinde de bu konudan apaçık bahsedilmiştir.

İman'ın Şartları Nelerdir?

  • Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak
  • Meleklerine inanmak
  • Allahü teâlânın indirdiği kitaplarına inanmak
  • Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak
  • Ahiret gününe inanmak
  • Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

İman Nedir?

İslâm'a göre iman, Peygamber Efendimizin Yüce Allah'tan getirdiklerinin doğru olduğunu kabul edip, onlara gönülden inanmaktır. Bir hadiste şöyle belirtilmektedir:

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah'a: "İman nedir?" der.

Rasulullah: "İman: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır" cevabını verir.

Adam: "İslâm nedir?" der.

Rasulullah: "İslâm: Allah'a ibadet edip, O'na hiç bir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır" karşılığını verir.

Adam: "İhsan nedir?" der.

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İmanın Şartları Nelerdir? İmanın Temel Şartları Kaç Tanedir?
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