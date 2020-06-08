Kocasının bıçakladığı kadın sığındığı komşusunda öldü

İzmir'de bir süredir işsiz olduğu belirtilen İlhan Sezgin A., evde tartıştığı eşi Güler A.'yı (54) bıçaklayarak öldürdü.Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi 6111/2 Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İlhan Sezgin A., ile eşi Güler A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı ve kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında cinnet getiren İlhan Sezgin A., mutfaktan aldığı bıçak ile eşinin üzerine saldırdı.Ağır yaralanan bir çocuk annesi Güler A., yardım çığlıkları atarak kaçtı ve kapı komşusunun evine sığındı.Olaydan sonra evden ayrılan İlhan Sezgin A. ise kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aldığı bıçak darbeleri sonucu çok kan kaybeden Güler A.'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Güler A.'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kaçan İlhan Sezgin A. kısa polis ekipleri tarafından yakalandı.