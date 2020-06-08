Kredi kartı asgari hesaplama 2020: Kredi kartı asgari tutar ödemesi nasıl hesaplanır?

Kredi kartı kullanan tüketicileri kredi borcunu ödeyemedikleri zaman çareyi dönem borcu üzerinden hesaplanan ve son ödeme tarihine kadar yapılması gereken en az ödemeyi ifade eden asgari ödeme tutarını ödemektedirler. Bu tutarın ödenmemesi durumunda kart sahibini bu durum biraz zorlayabilir. Aksi takdirde bazı yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yaptırımlardan en kötüsü bankanın borç için gecikme bildirimi düşmesi sonucu ve bu bilgiyi Kredi Kayıt Bürosuna göndererek kart sahibinin kredi notunun düşmesine neden olmaktadır. Bu sebeple tüketicilerin bu konuda oldukça hassas davranmaları gerekmektedir. Kredi kartı asgari ve minimum ödeme işlemi nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız.

KREDİ KARTI ASGARİ HESAPLAMA

Kredi kartı asgari tutar hesaplama işlemi için; Dönem borcunun belirli bir kısmı bulunarak hesaplanma işlemi gerçekleşmektedir. Bu hesaplamak için kullanılan tutar eskiden her müşterinin kart limitine göre özel olarak belirlenen bir tutardı. Ancak şu anda 30.03.2020 yılı tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani BDDK tarafından alınan bir karar ile, kart sahibi olan müşterinin kart limitinden bağımsız olarak, sabit oranlarda belirlenmesi kararı alınmış olmaktadır. Bu kabul gören değişiklik ile birlikte tüm kart sahiplerine %20 oranında asgari ödeme tutarı uygulanmaktadır.

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KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME

Kredi kartı günümüzde her bireyin sahip olduğu bir ürün olmaktadır. Hemen hemen herkesin cüzdanında kredi kartı bulmak çok kolaydır. Sahip olmak kolay olduğu gibi ödemesi bir o kadar zordur. Borçlarını ödemekte zorlanan kişiler, minimum az olan asgari olarak bilinen tutarı ödemektedirler. Kredi kartı asgari tutar yani kredi kartı dönem borcunun belli bir orandaki kısmı ödenmediği takdirde ise, kartla yapılabilecek bazı işlemlerle ilgili olarak banka tarafından bu işlemler kısıtlanabilmekte ve hatta daha ileri durumlarda kart tamamen kullanıma kapatılabilme ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer ki borcun bu kısmı ödenmediği takdirde, ödenmeyen kısım için daha yüksek bir oranda gecikme faizi uygulanabilmektedir. Bu sebeple ödemelerinizi çok hassas bir şekilde zamanında yapmaya özen gösteriniz. Asgari ödeme işlemlerini ATM'lerden veya banka şubelerinden ya da internet şubesinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

ASGARİ BORÇ HESAPLAMA

Günümüz teknolojisi ile birlikte aradığınız her şeye bir tık ile kolayca ulaşabilmeniz mümkündür. İnternet üzerinden kredi kartınızı almış olduğunuz bankadan yahut herhangi bir hesaplama sitesinden bu işleminiz gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartı asgari borç hesaplama işlemini yaparken ilk önce kartınızın limiti, kartınızın dönem borcu, kartınızı ne zaman aldığınızı göz önünde bulundurarak hesaplamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

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KREDİ KARTI MİNUMUM ÖDEME

Vatandaşların araştırdığı bir diğer konu ise kredi kartı minimum ödeme tutarının ne kadar olduğunu merak etmektedirler. Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmiştir. Bu şekilde borcunuzu ödemekte zorlanmayabilirsiniz.

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