Kurban Bayramı ne zaman hangi gün idrak edilecek? 2020 Diyanet İşleri Takvimi ile Kurban Bayramı tarihi yayınlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlar normalleşme sürecine girilmesi nedeniyle Kurban Bayramı için tatil planları kuruyor. Tatil planlarını yaparken öncelikle bayram günlerini merak eden vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman sorusuna cevap arıyor. Diyanet'in resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtına ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı takvim ile bu önemli tarihi açıkladı.

İşte detaylar;