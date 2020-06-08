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Kurtarmaya gittikleri ayı ekipleri kovaladı!

'ın Ulus ilçesinde tellere takılan ayının sesini duyan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, belirtilen adrese gelip ayıyı kurtarmak için adım attığında bir anda hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı... Takıldığı yerden kurtulan ayı, kendisini kurtarmaya gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine doğru koşarak saldırmaya çalıştı. Ekipler kaçışırken o anlar da cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.6.2020 15:24 Son Güncelleme: 8.6.2020 15:44 ABONE OL

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alandaki tellere takılan ayının, bulunduğu yerden kurtularak kovaladığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri korkulu anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu köyü yolu mevkisinde ormanlık alandan ses geldiğini duyan vatandaşlar, bir ayının tellere takıldığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

KENDİLİĞİNDEN KURTULUP EKİPLERE KOŞTU

Bu sırada bulunduğu yerden kendiliğinden kurtulan ayı ekiplere doğru koşmaya başladı. Görevliler, ayının üzerlerine gelmesiyle korkulu anlar yaşarken, hayvan daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Ayının görevlilerin üzerine koşması ve daha sonra bölgeden uzaklaşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kurtarmaya gittikleri ayı ekipleri kovaladı!
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