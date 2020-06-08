Milli Piyango İdaresi'nden yeni oyun! "Banko Piyango" ilk çekiliş bu akşam yapılacak...

Milli Piyango İdaresi'nin yeni oyunu Banko Piyango ilk çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Haftanın 7 gününde de gerçekleşecek olan yeni oyun şans oyunu severlerin büyük ilgisiyle karşılaşırken idare tarafından yapılan duyuru ile bu oyuna ait biletler sanal bayiler aracılığı ile gerçekleşecek. Öte yandan Banko Piyango bilet fiyatı 2 lira olacak. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından hayata geçirilen yeni oyun Banko Piyango ile ilgili detaylar…

BANKO PİYANGO İLK ÇEKİLİŞ BU AKŞAM!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, "Banko Piyango" adında yeni bir oyun başlatırken, oyunun ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

İdareden yapılan duyuruya göre, haftanın 7 günü oynanabilecek yeni bir oyun başlatıldı.

"Banko Piyango" adlı oyun, her gün sadece tek çekilişle belirlenen şanslı 5 rakam için 1 kişiye 50 bin lira, son 4 rakam için 9 kişiye 500 lira, son 3 rakam için 90 kişiye 50 lira, son 2 rakam için 900 kişiye 10 lira ve son 1 rakam için de 9 bin kişiye amorti kazandıracak.

Bilet satışları her gün saat 22.15 ile ertesi gün saat 21.30 arasında internet üzerinden sanal bayiler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Her gün bütün ikramiye grupları için sadece bir kez çekiliş yapılacak. Bu kapsamda çekilişler, bugün başlamak üzere her gün saat 22.00 itibarıyla idarenin Kızılay Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek ve internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Bilet bedeli 2 lira olacak.