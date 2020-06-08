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Minik Yusuf maganda kurbanı

Giriş Tarihi: 8.6.2020 ABONE OL
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürürken, babasını da ağır yaraladı. Kumlu ilçesi Uzun Kavak Mahallesi'nde yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen T.B. (47), dün akşam pompalı tüfekle sağa sola ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2 yaşındaki Halit Yusuf hayatını kaybederken, babası da ağır yaralandı. Komşusunun pompalı tüfekle açtığı ateşle yaşamını yitiren talihsiz çocuğun cansız bedeni ve yaralanan Baba Abdulselam Yusuf, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Minik Yusuf maganda kurbanı
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