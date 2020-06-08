Nemrut Krater Gölü yolunda kara saplandılar

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'ne akın eden onlarca sürücü karda araçlarıyla yaz günü mahsur kaldı. Nemrut Krater Gölü'ne hasret kalan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu fırsat bilip soluğu Nemrut'ta aldı. Ancak haziran ayına girilmesine rağmen hala metrelerce karın bulunduğu Nemrut'ta birçok araç kar engeline takıldı. Kara saplanan araçların yolu kapatması sebebiyle arkadan gelen birçok araç ise yolda kaldı. Kara saplanan araçlarını kurtulmak için mücadele veren sürücülerin imdadına diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yetişti.