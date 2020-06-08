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On Numara sonuçları açıklandı mı? 8 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta günleri canlı çekilişi yapılan On Numara oyununun 931. Hafta çekilişi bugün (8 Haziran 2020 Pazartesi) yapılacak. Geçtiğimiz haftaki çekilişte kazandıran numaraları doğru tahmin eden 3 kişi 169 bin 379 lira 20 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Oyunun bu haftaki çekilişi için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahmin ederek hayallerindeki büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler On Numara sonuçları ile ilgili meraklı bekleyişlerini sürdürüyor. Peki MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 8.6.2020 19:02 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 8 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) haftalık olarak Pazartesi günleri çekilişini yaptığı On Numara oyununun 931. hafta şanslı numaraları bugün yapılacak olan canlı çekilişle belli olacak. Bu haftaki çekiliş için şanslı numaraları doğru tahmin etme ve büyük ikramiye kazanma umudu taşıyan şans oyunu severler kazandıran numaralara ilişkin On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. 931. Hafta MPİ On Numara 8 haziran çekiliş sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI (8 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

İşte haftanın şanslı numaraları…

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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 8 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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