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Polis, 'Keşan sapığını' arıyor!

'nin Keşan ilçesinde akılalmaz olay! Kentin çeşitli noktalarında kadınların arkadan fotoğrafını çeken bir kişi, bu fotoğrafları Twitter'daki 'elit paylaşımlar' isimli hesaptan uygunsuz ifadelerle paylaşıyor. Fotoğraflarının bu şekilde paylaşıldığını gören kadınlar emniyete şikayette bulundu. Polis, şahsın kimliğini belirlemek üzere çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.6.2020 16:23 Son Güncelleme: 8.6.2020 16:44 ABONE OL
Polis, 'Keşan sapığını' arıyor!

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, kadınların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaşan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Keşan'da kimliği belirsiz bir kişi, çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle 'elit paylaşım' adlı Twitter hesabından paylaştı. Fotoğraflarının izinsiz olarak sosyal medya hesabında paylaşıldığını görenler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Polis, 'Keşan sapığını' arıyor!
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