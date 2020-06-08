Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Seyahat izni HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ekranı!

Seyahat izni kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? uygulaması ile HES kodu alma ekranı!

Normalleşme adımları ile beraber kaldırılan seyahat kısıtlaması sonrası şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar kodu nasıl alınıyor? Sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 Haziran sonrası kaldırılan kısıtlama ile beraber tren, uçak, özel araç fark etmeksizin yolculuk yapan her vatandaşın bu koda sahip olması zorunlu kılındı. Kodun amacı ise kişilerin koronavirüs riski taşıyıp taşımadığına dair bilgi sahibi olmaktı. Peki, uygulaması ile HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? İşte Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden temin edilen ve Seyahat izni niteliğinde görülen HES kodu alma ekranına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 8.6.2020 12:46 ABONE OL
Seyahat izni HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ekranı!

Vatandaşların akıllı telefonlarına indirecekleri uygulaması üzerinden yapacakları başvuru sonrası temin edecekleri kodu seyahat etmek isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. Otobüs, uçak, tren, özel araç fark etmeksizin bu süreçte seyahat yapacak olan tüm vatandaşların bu kodu almaları alınan kararla beraber zorunlu tutulurken öte yandan kişilerde koronavirüs riski olup olmadığı da bu kod sayesinde takip ediliyor. Bu kapsamda konuya ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki, HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? İşte Seyahat izni niteliğindeki HES kodu almaya dair merak edilenler…

SEYAHAT İZNİ NİTELİĞİNDEKİ HES KODU NASIL ALINIYOR? HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEREDEN İNDİRİLİR?

Telefonunuzun mobil mağazası üzerinden indirebileceğiniz Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemi oldukça basit. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak.

İşte diğer detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyahat izni HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA