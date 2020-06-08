Seyahat izni HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ekranı!

Vatandaşların akıllı telefonlarına indirecekleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden yapacakları başvuru sonrası temin edecekleri HES kodu seyahat etmek isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. Otobüs, uçak, tren, özel araç fark etmeksizin bu süreçte seyahat yapacak olan tüm vatandaşların bu kodu almaları alınan kararla beraber zorunlu tutulurken öte yandan kişilerde koronavirüs riski olup olmadığı da bu kod sayesinde takip ediliyor. Bu kapsamda konuya ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki, HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? İşte Seyahat izni niteliğindeki HES kodu almaya dair merak edilenler…

SEYAHAT İZNİ NİTELİĞİNDEKİ HES KODU NASIL ALINIYOR? HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEREDEN İNDİRİLİR?

Telefonunuzun mobil mağazası üzerinden indirebileceğiniz Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemi oldukça basit. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak.

İşte diğer detaylar…