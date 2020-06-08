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! 'da baraja giren genç boğuldu! Ağabeyinin feryadı yürekleri dağladı: Sana 'Gitme' dedim!

haberi: 'da arkadaşları ile gittiği piknikte serinlemek için Seyhan Barajı'na giren 19 yaşındaki Alperen Karataş boğularak yaşama veda etti. Kardeşinin ölüm haberini alınca koşarak alana gelen Hüseyin Karataş'ın feryadı yürekleri dağladı. Yasa boğulan ağabey Karataş, "Ben şimdi sensiz ne yapacağız, sana 'gitme' dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" sözleri ile ağıt yaktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.6.2020 10:13 Son Güncelleme: 8.6.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika! Adana'da baraja giren genç boğuldu! Ağabeyinin feryadı yürekleri dağladı: Sana 'Gitme' dedim!

Adana'da pikniğe gittiği arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulan Alperen Karataş'ın kardeşi Hüseyin, "Ben şimdi sensiz ne yapacağız, sana 'gitme' dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" diyerek kardeşinin cesedine sarılıp ağladı.

Adana'da boğulan kardeşinin cesedine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri yaktı | Video

Olay, Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için göl kenarına gelen Alperen Karataş, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi.

Bir süre yüzen Karataş ayağına kramp girince suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Karataş'ı kurtaramayan arkadaşları, kıyıya çıkarak polisi aradı. Bölgeye gelen dalgıç polisler, yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından Karataş'ın cesedine ulaştı.

Bir süre sonra olayı duyan Alperen'nin ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş kardeşlerinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Hüseyin Karataş, Alperen'in cesedine sarılarak, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana 'gitme' dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" diyerek kardeşinin cesedine sarılıp ağladı. Mehmet Karataş ise, "Kardeşim ben sensiz yapamam" diyerek gözyaşı döktü.

Karataş'ın cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Son dakika! Adana'da baraja giren genç boğuldu! Ağabeyinin feryadı yürekleri dağladı: Sana 'Gitme' dedim!
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