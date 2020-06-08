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: Çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığı esnaf yakaladı

'da iğrenç olay! Ajansların olarak geçtiği habere göre; kağıt toplayıcılığı yapan erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsı, çevredeki bir esnaf, güvenlik kamerası görüntülerinden yakaladı. Esnafın ihbarı üzerine sapık gözaltına alınırken olası bir linç girişimine karşı emniyet güçleri etten duvar ördü

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.6.2020 10:49 Son Güncelleme: 8.6.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika: Çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığı esnaf yakaladı

Diyarbakır'da kağıt toplayan 9 yaşlarındaki erkek çocuğa, sokak ortasında cinsel istismarda bulunan M.H. (52) bir esnaf tarafından kameradan fark edilip, yakalandı. Polis, şüpheliyi, vatandaşların linç girişimine karşı geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürürken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Olay, dün akşam Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 5'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çöp konteynerinden kağıt toplayan kimliği belirsiz erkek çocuğuna M.H., cinsel istismarda bulundu. Çocuğun ağladığı sırada, iş yerinin güvenlik kamerasından durumu fark eden A.Y., polise haber verdi. A.Y., olay yerinden kaçmaya çalışan M.H.'yi yakaladı.



POLİS ŞÜPHELİYİ ETTEN DUVAR ÖREREK EMNİYETE GÖTÜRDÜ

Kısa sürede gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, M.H.'yi zırhlı araca bindirdi. Bu sırada mahalleli toplandı. Polis memurları da olası linç girişimine karşı, zırhlı araç çevresinde adeta etten duvar ördü. Gözaltına alınan M.H., emniyete götürülürken, polis kayıplara karışan çocuğu tespit etmeye çalışıyor.

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Son dakika: Çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığı esnaf yakaladı
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