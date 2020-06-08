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Son Dakika Haberi: 'ta dehşet evi! 24 yaşındaki kadını...

'tan dehşet verici bir son dakika haberi geldi. Kahramanmarş'ın Elbistan ilçesinde 24 yaşındaki , eski kocası 'in (30) evine gittikten sonra dehşet başladı. Genç kadının kocası Hüseyin Şahin de eve gidince bıçaklı kavga çıktı. Eda Nur Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, Fırat Gültekin ile Hüseyin Şahin ise ağır yaralandı. Eda Nur Şahin'in eski eşi mi yoksa yeni eşi tarafından mı öldürüldüğü, soruşturma sonunda ortaya çıkacak. İşte, Kahramanmaraş'ta yaşanan eski eş vahşetine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 8.6.2020 15:57 Son Güncelleme: 8.6.2020 15:57 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kahramanmaraş'ta dehşet evi! 24 yaşındaki kadını...

Dün akşam saatlerinde Güneşli Mahallesi?nde meydana gelen olayda, iddiaya göre , bir süre önce boşandığı 2 kızının babası 'in evine gitti. Genç kadın, giderken yanına boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Hüseyin Şahin'den olan 1 yaşındaki oğlunu da aldı. Hüseyin Şahin de dün akşam saatlerinde Fırat Gültekin'in evine gitti. Bir süre sonra 3'ü arasında tartışma çıktı. Tartışma birden büyüdü ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, Fırat Gültekin'i apartmanın önünde, Hüseyin Şahin ile Eda Nur Şahin'i de kapısını kırarak girdikleri evde kanlar içinde yatarken buldu. Kadının olay yerinde öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, eski ve yeni eşini ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Fırat Gültekin ile Hüseyin Şahin'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

KATİL SORUŞTURMA SONUCUNDA BELİRLENECEK

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Eda Nur Şahin'in eski eşi mi yoksa yeni eşi tarafından mı öldürüldüğü henüz belirlenemedi. Katilin kim olduğu, soruşturma sonunda ortaya çıkacak.

Öte yandan olayın yaşandığı apartmanda ise cinayetin izleri görüldü. Apartmanın girişinde kan izleri yer alırken, 5'inci kattaki dairenin de polis şeridiyle kapatıldığı görüldü.

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Son Dakika Haberi: Kahramanmaraş'ta dehşet evi! 24 yaşındaki kadını...
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