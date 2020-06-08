SON DAKİKA HABERİ | 13-14 Haziran Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonları sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü uzun süredir uygulanmaya devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının iptal edilmesi ile binlerce vatandaş kısıtlamasız hafta sonunun keyfini çıkartmak üzere sokaklara akın etti. Bu kapsamda özellikle sahiller ve piknik alanları dolarken salgın sürecinin en kritik günlerinde sosyal mesafeye dikkat edilmiyor oluşu ise dikkat çekti. Hal böyle olunca milyonların gözü kulağı önümüzdeki Cumartesi ve Pazar gününe çevrildi. Binlerce vatandaş şimdiden "13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna ilişkin gelişmeleri takip etmeye başladı. İşte 13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri…

13-14 HAZİRAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? CUMARTESİ PAZAR KISITLAMASI KALDIRILDI MI?

Geçtiğimiz hafta bilindiği üzere ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile iptal edildiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan; kısıtlamanın seyahat planlayan vatandaşların ve işyerlerini açmak için hazırlık yapan esnafın mağdur olmaması adına kaldırıldığını bildirdi. 13-14 Haziran da bu uygulamanın devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

İşte detaylar…