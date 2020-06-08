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Son dakika: Hatice Çelik sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

Zeynep Şenpınar ve Aleyna Çakır cinayetlerinin acısını yaşerken bugün 'da bir kadın cinayeti daha yaşandı. Son dakika haberine göre; 'de Hatice Çelik isimli kadın, sokak ortasında yolunu kesen şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Hatice Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamera kayıtlarında çevredekilerin engellemelerine rağmen katilin kadına ateş ettiği görülüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.6.2020 09:58 Son Güncelleme: 8.6.2020 10:01 ABONE OL
Son dakika: Hatice Çelik sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü. Dehşet anları çevredekiler tarafından görüntülendi.



Arnavutköy'deki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Hatice Çelik adlı kadın sokak ortasında yolunu kesen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin engellemesine rağmen pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın kadının kocası olduğu belirtiliyor. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.

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Son dakika: Hatice Çelik sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü
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