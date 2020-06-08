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Son dakika: Polis, 'Keşan sapığını' yakaladı!

'nin Keşan ilçesinde akılalmaz olay! Kentin çeşitli noktalarında kadınların arkadan fotoğrafını çeken bir kişi, bu fotoğrafları Twitter'daki 'elit paylaşımlar' isimli hesaptan uygunsuz ifadelerle paylaşıyor. Fotoğraflarının bu şekilde paylaşıldığını gören kadınlar, emniyete şikayette bulundu. Son dakika haberine göre; yolda yürüyen kadınların gizlice çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı.

DHA Yaşam
AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.6.2020 16:23 Son Güncelleme: 8.6.2020 18:26 ABONE OL
Son dakika: Polis, 'Keşan sapığını' yakaladı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, kadınların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaşan şüphelinin kimliğinin tespit ederek gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Keşan'da kimliği belirsiz bir kişi, çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle 'elit paylaşım' adlı Twitter hesabından paylaştı. Fotoğraflarının izinsiz olarak sosyal medya hesabında paylaşıldığını görenler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yolda yürüyen kadınların gizlice çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliyi tespit ederek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

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Son dakika: Polis, 'Keşan sapığını' yakaladı!
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