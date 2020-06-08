Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri başlama tarihi

ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri başlama tarihi

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de popüler olan dijital oyun platformu Steam, her yıl belli dönemlerde yaptığı indirimlerle oyun severleri bünyesine çekmeyi başarıyor. Bu yıl yapılacak olan yaz indirimleri ise oyun severler tarafından merak konusu oluyor. Peki, ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 8.6.2020 15:55 ABONE OL
Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri başlama tarihi

Steam yaz indirimleri, milyonlarca oyun sever tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere her yıl dijital oyun mağazası üzerinden büyük indirimler yapılıyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Her yıl Black Friday öncesinde düzenlediği indirim dönemiyle adından söz ettiren Steam'in kış indirimleri aralık-ocak aylarında gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl indirim tarihi baz alındığında Steam yaz indirimlerinin 23 ya da 25 Haziran tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri başlama tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA