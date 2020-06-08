Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri başlama tarihi

Steam yaz indirimleri, milyonlarca oyun sever tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere her yıl dijital oyun mağazası üzerinden büyük indirimler yapılıyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Her yıl Black Friday öncesinde düzenlediği indirim dönemiyle adından söz ettiren Steam'in kış indirimleri aralık-ocak aylarında gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl indirim tarihi baz alındığında Steam yaz indirimlerinin 23 ya da 25 Haziran tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.