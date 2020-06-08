Suç makinesi sonunda öldürdü

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan ve 6 ay önce cezaevinden çıkan Ahmet Ünal(36), aynı mahallede yaşayan 3 çocuk annesi Nargül Ünver (47) ile tanıştı. Birlikte yaşamaya başlayan ikili arasında 3 gün önce tartışma çıkınca, Ahmet Ünal, evden ayrıldı. Önceki akşam eve dönen Ünal, "Telefonun sürekli meşgul. Kiminle konuşuyorsun, bakacağım" diyerek cep telefonunu istedi. Nargül Ünver ise "Biz artık ayrıldık" diyerek vermeyi reddetti. Bu nedenle başlayan tartışma büyüyünce motosikletine sakladığı av tüfeğini alan Ahmet Ünal, Nargül Ünver'i Yeni Bahçe Mahallesi'ndeki evinin önünde başından vurdu. Ünver olay yerinde yaşamını yitirdi.Motosikletle kaçan Ahmet Ünal ise halasının evine kaçtı. Daha önceden husumetli olduğu eniştesi ile yeğeninin bulunduğu eve pompalı tüfekle giren zanlı, "Polisi ararsanız sizi öldürürüm" diye tehdit etti. Evi çembere alan polis, mutfak penceresinden girerek zanlıyı gözaltına aldı.'Gasp, yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı' gibi suçlar başta olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirlenen Ünal, "Nargül, evime ve büyükbaş hayvanlarıma el koymuştu. Bu yüzden tartışıp, evden ayrılmıştım. Olay günü de alkol alıp, konuşmak için tekrar eve geldim. Tartışınca tüfekle ateş ettim" dedi. Adliyeye sevk edilen Ünal, basın mensuplarına dönüp kameralara "Herkes hak ettiğini buldu" diye konuştu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Nargül Ünver'in oğlu Mustafa Carcı (22), Ünal'ın kendilerine doğru ateş ettiğini, bu sırada annesinin "Vuracaksan beni vur. Çocuklarıma ateş etme" diye bağırdığını ve kendilerini korumaya çalıştığını söyledi. 44 farklı suçtan sabıkalı katil zanlısı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.