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Suç makinesi sonunda öldürdü

’da bir süre önce cezaevinden çıkan ve 44 farklı suçtan sabıkalı olan Ahmet Ünal, birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Cezaevine götürülürken ‘Herkes hak ettiğini buldu’ dedi

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 8.6.2020 ABONE OL
Suç makinesi sonunda öldürdü
Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan ve 6 ay önce cezaevinden çıkan Ahmet Ünal(36), aynı mahallede yaşayan 3 çocuk annesi Nargül Ünver (47) ile tanıştı. Birlikte yaşamaya başlayan ikili arasında 3 gün önce tartışma çıkınca, Ahmet Ünal, evden ayrıldı. Önceki akşam eve dönen Ünal, "Telefonun sürekli meşgul. Kiminle konuşuyorsun, bakacağım" diyerek cep telefonunu istedi. Nargül Ünver ise "Biz artık ayrıldık" diyerek vermeyi reddetti. Bu nedenle başlayan tartışma büyüyünce motosikletine sakladığı av tüfeğini alan Ahmet Ünal, Nargül Ünver'i Yeni Bahçe Mahallesi'ndeki evinin önünde başından vurdu. Ünver olay yerinde yaşamını yitirdi.
Motosikletle kaçan Ahmet Ünal ise halasının evine kaçtı. Daha önceden husumetli olduğu eniştesi ile yeğeninin bulunduğu eve pompalı tüfekle giren zanlı, "Polisi ararsanız sizi öldürürüm" diye tehdit etti. Evi çembere alan polis, mutfak penceresinden girerek zanlıyı gözaltına aldı.

44 SUÇ KAYDI VAR
'Gasp, yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı' gibi suçlar başta olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirlenen Ünal, "Nargül, evime ve büyükbaş hayvanlarıma el koymuştu. Bu yüzden tartışıp, evden ayrılmıştım. Olay günü de alkol alıp, konuşmak için tekrar eve geldim. Tartışınca tüfekle ateş ettim" dedi. Adliyeye sevk edilen Ünal, basın mensuplarına dönüp kameralara "Herkes hak ettiğini buldu" diye konuştu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ANNEM BİZİ KORUMAYA ÇALIŞTI'
Nargül Ünver'in oğlu Mustafa Carcı (22), Ünal'ın kendilerine doğru ateş ettiğini, bu sırada annesinin "Vuracaksan beni vur. Çocuklarıma ateş etme" diye bağırdığını ve kendilerini korumaya çalıştığını söyledi. 44 farklı suçtan sabıkalı katil zanlısı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Suç makinesi sonunda öldürdü
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