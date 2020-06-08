Taksitli nakit avans hesaplama 2020: Kredi kartı nakit avans nasıl hesaplanır?

Günümüzün en büyük yardımcılarından biri olan kredi kartları bankalar tarafından müşteriye verilen belirli bir limit ile kolaylıkla alışverişlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir üründür. Bilinçli bir şekilde kullandığınız takdirde size birçok avantaj sunar fakat bilinçsiz bir şekilde kullandığınız zaman size dezavantaj sunmaktadır. Kredi kartı borcunuzu zamanında ödediğiniz zaman, üzerine borç birikmemiş olur. Bu ürün ayrıca bir diğer avantajı ise avans özelliği sayesinde zor durumda kaldığınız zaman para çekebiliyorsunuz. Taksitli nakit avans hesaplama ve nakit avans faizi nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kredi kartına nakit avans işte detaylar.

TAKSİTLİ NAKİT AVANS HESAPLAMA

Kredi kartının nakit avans özelliğini kullanarak para çekerek, çekilen miktarı faizi ve vergilerle birlikte olmak üzere belirli sürede geri ödeme işleminde bulunmadır. Çekmiş olduğunuz bir miktar parayı hesaplamak isteyen kişiler, nakit avans hesaplama işlemini oldukça araştırmaktadır. Çekmiş olduğunuz tutarı ve vadeyi göz önünde bulundurarak hesaplama yapabilirsiniz. Nakit avans kullandığınız kartın internet şubesinden de kolay ve zahmetsiz bir şekilde hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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KREDİ KARTINA NAKİT AVANS

Ülkemizde hemen hemen herkes tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan kredi kartlarına yoğun bir talep mevcut. Belirli bir limit ile kolay bir şekilde almak istediğiniz her şeyi verilen limite göre alabiliyorsunuz. Ayrıca kredi kartlarının bir diğer özelliği ise nakit avans, kredi kartından para çekme işlemidir. Aslında kredi kartı üzerinden kredi kullanmak olarak da ifade edilebilmektedir. Çekilebilecek tutar ise kredi kartı limiti, bankanın kampanyası ile kredi notuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.

NAKİT AVANS FAİZİ

Nakit avans olarak bilinen kredi kartı kullanan bankaların müşterilerinin acil durumlarda nakit para çekebilmelerini sağlayan bir işlemdir. Bu işlemi hemen hemen her birey tarafından sıklıkla tercih edilen bir durumdur. Elbette ki bunun da büyük bir sorumluluğu bulunmaktadır. Avans çektikten sonra borcunuzu zamanında ödemeye özem gösteriniz. Ve daha bilinçli ve hassas davranmalısınız. Aksi takdirde ödemediğiniz zaman başınız ağrıyabilir. Peki ya avans çektik bir de bunun faizi ne olacak diye düşünüyorsanız, şöyle ki bankadan bankaya faiz oranları değişiklik göstermektedir. Bu faiz oranları bazı bankalarda %1,25 gibi bir oranda olabilmektedir. Daha detaylı bilgi almak isterseniz eğer nakit avans almak istediğiniz bankaya giderek bu konu hakkında detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. Ayrıca günümüz teknolojisi sayesinden banka şubelerine gitmeden telefon veya bankaların internet şubelerinden nakit avans hakkında bilgi alabilirsiniz.

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