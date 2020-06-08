TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi! TOKİ Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, Kastamonu Tosya kura sonuçları açıklandı mı?

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi edecek cinsten kampanya bilindiği üzere binlerce kişinin başvurusu ile karşılaşmıştı. Bu kapsamda her gün yüzlerce konut ev sahiplerini bulmaya devam ederken öte yandan TOKİ kuraları bugün; Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, Kastamonu Tosya bölgeleri için çekilecek. Saat 10.00'da başlayan kuraların araştırmaları şimdiden hız kazandı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, Kastamonu Tosya TOKİ kura çekimi canlı yayın izle ekranı ve tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, Kastamonu Tosya kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

TOKİ ANTALYA KORKUTELİ, MUĞLA SEYDİKEMER, ÇORUM, KASTAMONU TOSYA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ | 8 HAZİRAN CANLI YAYIN

Binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu 100 bin konut projesi başvurularında kura süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu proje kapsamında bugün; Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, Kastamonu Tosya TOKİ kura çekimi canlı yayında gerçekleşiyor. İşte kuraların saatleri ve sonuçlarına dair detaylar…