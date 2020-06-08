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Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi! TOKİ Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, Kastamonu Tosya kura sonuçları açıklandı mı?

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Bugün gerçekleşecek olan , , , Tosya kura sonuçları başvuruda bulunan binlerce vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Binlerce konut; uygun fiyata ve taksit imkanıyla sahiplerini bulurken öte yandan koronavirüs nedeniyle kuralar seyircisiz noter huzurunda yapılıyor. Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, bölgelerindeki toplu konut projelerine başvuran binlerce vatandaş heyecanla açıklanacak sonuçları beklerken öte yandan çekiliş canlı yayın halinde Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram hesapları üzerinden vatandaşlar ile naklen yayınlanıyor. Bununla beraber çekiliş sona erdikten sonra ev çıkan isimler liste halinde vatandaşlarla paylaşılıyor. Buna göre; Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, Kastamonu Tosya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 27 Mayıs TOKİ kura sonuçları sorgulama ve isim listesi haberimizde!

Giriş Tarihi: 8.6.2020 10:10 ABONE OL
TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi! TOKİ Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, Kastamonu Tosya kura sonuçları açıklandı mı?

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi edecek cinsten kampanya bilindiği üzere binlerce kişinin başvurusu ile karşılaşmıştı. Bu kapsamda her gün yüzlerce konut ev sahiplerini bulmaya devam ederken öte yandan kuraları bugün; , , , Tosya bölgeleri için çekilecek. Saat 10.00'da başlayan kuraların araştırmaları şimdiden hız kazandı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, TOKİ kura çekimi canlı yayın izle ekranı ve tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, Kastamonu Tosya kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

TOKİ ANTALYA KORKUTELİ, MUĞLA SEYDİKEMER, ÇORUM, KASTAMONU TOSYA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ | 8 HAZİRAN CANLI YAYIN

Binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu 100 bin konut projesi başvurularında kura süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu proje kapsamında bugün; Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, Kastamonu Tosya TOKİ kura çekimi canlı yayında gerçekleşiyor. İşte kuraların saatleri ve sonuçlarına dair detaylar…

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TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi! TOKİ Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum, Kastamonu Tosya kura sonuçları açıklandı mı?
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