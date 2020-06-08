Ünlü sanat galericisi dolandırıcıların oyununu bozdu!

Ünlü sanat galericisi Nuray Terzioğlu kendisini polis gibi arayan dolandırıcıları oyuna getirerek bankaya gitme bahanesiyle karakola giderek haklarında şikâyetçi oldu. Olay 27 Şubat günü meydana geldi. Ünlü sanat galerisi 'Apel Galeri'nin sahibi Nuran Terzioğlu'nun olay günü telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Baş komiser Mustafa Yıldırım olarak tanıttı. Sözde polis 76 yaşındaki Terzioğlu'na kimliğini kaybedip kaybetmediğini sordu. Kimliğini kaybetmediğini belirten yaşlı kadın , 'Emin misiniz? Bankanızdan 162 bin Euro para çekilerek terör örgütüne gönderilmiş. Biz bu şahısları yakaladık. Birazdan size Whatsapp uygulaması üzerinden şahısların fotoğraflarını göndereceğiz. Tanıyıp tanımadığınızı bize söylemeniz gerekiyor' yanıtını aldı.

155 POLİS HATTI DA TEYİTLEDİ

Terzioğlu, bunun üzerine 'Ben sizin polis olduğunuza inanmıyorum' şeklinde konuşunca telefondaki şahıs, 'İsterseniz 155 polis imdat hattını arayarak bizim polis olup olmadığımızı sorabilirsiniz dedi. Hemen ev telefonundann155'i arayan Terzioğlu telefona çıkan polislere Murat Yıldırım adında bir polis memuru olup olmadığını sordu. Polis hattındaki görevliler ise böyle bir çalışanın olduğunu teyitledi.

BANKA YERİNE GERÇEK POLİSLERE GİTTİ

Bunun üzerine paniğe kapılan yaşlı kadın telefondaki sözde polislerin söylediklerini tek tek yapmaya başladı. Önce bankaya giden yaşlı kadın banka hesabındaki tüm parayı çekerek simitçi ya da herhangi bir kılığa girecek sözde polis memurlarına parayı teslim edecekti. Bankaya gitmek üzere evden ayrıldığı sırada yönünü değiştiren Nuran Terzioğlu banka yerine polis merkezine gitti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis merkezinde halen konuştuğu kişileri gerçek polislere ihbar eden Terzioğlu'nun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.