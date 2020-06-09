0-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’na çevrildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, bugün yüz yüze gerçekleştirilecek. Normalleşme sürecinin masada olacağı toplantıda alınacak olan kararlar heyecanla bekleniyor. Uzun bir süredir belirli günler ve saatler hariç dışarı çıkamayan 0-18 yaş grubu için kısıtlamanın ne zaman sona ereceği de büyük merak konusu oldu. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 0-18 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. 15:00'da başlayacak olan toplantıda normalleşme süreci ile ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Belirli gün ve saatler haricinde sokağa çıkmayan 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merakla bekleniyor.

İşte tüm ayrıntılar;