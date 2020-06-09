Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 0-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’na çevrildi!

0-18 yaş altı kalktı mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’na çevrildi!

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, bugün uzun bir sürenin ardından yüz yüze gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği kritik toplantıda önemli konular masada olacak. 0-18 yaş grubu için uygulanan sokağa çıkma yasağının da görüşüleceği toplantıdan çıkacak kararlar heyecanla bekleniyor. Belirlenen gün ve saatlerde dışarı çıkarak temiz havanın tadını çıkarabilen gençler ve çocuklar bir an önce bu yasağın kalkmasını umut ederken, 18 yaş altı ne zaman bitecek sorusunun da cevabı merak ediliyor. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Giriş Tarihi: 9.6.2020 10:28 ABONE OL
0-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’na çevrildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, bugün yüz yüze gerçekleştirilecek. Normalleşme sürecinin masada olacağı toplantıda alınacak olan kararlar heyecanla bekleniyor. Uzun bir süredir belirli günler ve saatler hariç dışarı çıkamayan 0-18 yaş grubu için kısıtlamanın ne zaman sona ereceği de büyük merak konusu oldu. Peki, 18 yaş altı ne zaman bitecek? 0-18 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. 15:00'da başlayacak olan toplantıda normalleşme süreci ile ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Belirli gün ve saatler haricinde sokağa çıkmayan 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merakla bekleniyor.

İşte tüm ayrıntılar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
0-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’na çevrildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA