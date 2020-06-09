13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi Göl mevkisinde meydana geldi. Ova Mahallesi'nde oturan M.K.'nin serasında ortakçı olan Denizli'nin Çivril ilçesi nüfusuna kayıtlı Feridun Ç.'nin oğlu R.Ç. ile serada tarım işçisi olarak çalışan Adıyaman'ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı Fatih Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk, birlikte oynamaya başladı. Oyun sırasında R.Ç. iddiaya göre babasının aracının bagajında duran çift kırma tüfeği aldı. Bu sırada R.Ç.'nin elindeki tüfek ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Ahmet Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı.

KORKUYA KAPILIP TÜFEĞİ SUYA ATTI

Paniğe kapılan R.Ç., tüfeği sulama kanalına attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaş Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ahmet Öztürk'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. R.Ç. ise gözaltına alındı. Kanala atılan tüfek dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Jandarma ekipleri olayın büyümemesi için bölgede önlem aldı.