24 saatte 8 kişi boğularak öldü

Yurtta aynı gün 8 kişi boğularak yaşamını yitirdi... Adana'da önceki gün arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya giden Alperen Karataş (19), serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğuldu. Ceset, dalgıç polisler tarafından çıkarıldığı sırada koşarak olay yerine gelen Alperen'nin ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş ile yakınları sinir krizi geçirdi.Şırnak Cizre'de, aileleriyle birlikte piknik yapmak için Çatal köyünden geçen Dicle Nehri'nin kenarına giden Ahmet Ercan (37) ve kardeşi Hakkı Ercan (27), nehir kıyısındaki demir boru üzerinde fotoğraf çekmeye başladı. Bu sırada ayağı kayan Ahmet Ercan nehre düştü. Ağabeyini kurtarmak isteyen Hakkı Ercan da suya atladı. Akıntıya kapılan 2 kardeşten vatandaşlar tarafından kurtarılan Ahmet Ercan kaldırıldığı hastanede öldü. Hakkı Ercan ise kayboldu. Ilısu Barajı'ndan gelen suyu düşüren ekipler, Hakkı Ercan'ın cesedini buldu.Sakarya Karasu'da denize giren Suriye uyruklu 3 gençten Bilal Zarife (23) ve Hamza Alasqhar (19), akşam saatlerinde dalgaların kabarması sonucu denizde kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen cankurtaranlar, 2 genci denizden çıkardı. Hastaneye kaldırılan 2 genç kurtarılamadı.Siirt'te, arkadaşlarıyla piknik yapmak için kent merkezine 10 km. mesafedeki Botan Çayı'nın kenarına giden İdris Atunç (27), serinlemek için girdiği suda akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, 2 saat süren arama çalışması sonucunda talihsiz gencin cesedine ulaştı.Mardin'in Midyat ilçesinde serinlemek için Karasu Çayı'na giren Musa Atuğ (21) akıntıya kapıldı. Jandarma ekiplerince gencin cesedi sudan çıkarıldı.Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 genç serinlemek için Musluca Sulama Göleti'ne girdi. Gençlerden Emre Kurnaz (19) bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin cesedini dalgıçlar çıkardı.