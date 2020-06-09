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, tarih belli oldu mu? İcralar, mahkemeler, , başladı mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan adliyelerin açılış tarihi aratılan en önemli konuların başında geliyor. Normalleşme süreciyle beraber 1 Haziran’dan itibaren kafe, restoran, spor salonu gibi yerleri açılmış gözler mahkeme salonları, icralar ve davaların başlama tarihine çevrilmişti. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada; ilk olarak 30 Nisan tarihine ertelenen duruşma tarihlerinin daha da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Öte yandan Adliyelerde normalleşme dönemi uygulamaları hayata geçti. Buna göre, maskesi olmayanlar ve herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenler adliyeye giremeyecek. Buna göre; Adliyeler ne zaman açılaca ve icralar, mahkemeler, , ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 9.6.2020 09:05 Son Güncelleme: 9.6.2020 09:08 ABONE OL
Adliyeler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İcralar, mahkemeler, davalar ne zaman başlayacak, başladı mı?

Türkiye'de normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber ? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İcralar, mahkeme ve daval işlemleri olan vatandaşlar güncel bilgileri araştırırken adliyelerin açılışına dair Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni dönem eylem planını açıklamıştı. Adliyelerde normalleşme dönemi uygulamaları hayata geçti. Buna göre, maskesi olmayanlar ve herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenler adliyeye giremeyecek. Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek. Buna göre; Adliyeler ne zaman açılacak? Normalleşme adımlarıyla birlikte adliyeler başlıyor mu? İcralar, mahkemeler, , ne zaman başlayacak?

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Adliyelerde işleri olan vatandaşlar mahkeme, icra ve davaların başlama tarihiyle birlikte güncel bilgileri araştırıyor. Öte yandan adliyelerin açılış tarihine ilişkin detaylara ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan; 30 Nisan tarihine kadar ertelenmiş olan davalarla ve duruşmalarla ilgili son dakika değişikliği yapıldığını açıklanmıştı. Adliyelerde normalleşme dönemi uygulamaları hayata geçti. Buna göre, maskesi olmayanlar ve herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenler adliyeye giremeyecek.

İşte ayrıntılar

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Adliyeler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İcralar, mahkemeler, davalar ne zaman başlayacak, başladı mı?
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