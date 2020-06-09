Adnan Menderes’in yaşadığı konak yeniden canlandı

Aydın Valiliği, Koçarlı'ya bağlı Çakirbeyli mahallesindeki Adnan Menderes Müzesi'ni, rahmetli Başvekil Menderes'in dedesi Hacı Ali Paşa'nın Macar Mimarlara yaptırdığı çiftlik evinin fotoğrafından esinlenerek aslına uygun şekilde yaptırdı. Çine Çayı kenarında inşa edilen müzenin yapımında Başvekil Menderes'in dedesi Hacı Ali Paşa'nın Macar Mimarlara yaptırdığı çiftlik evinden geriye kalan fotoğraftan esinlenildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, konu ile ilgili olarak sosyal medyadan konağın eski ve yaptırılan müzenin fotoğrafının bulunduğu paylaşımında "Rahmetli Başvekilimiz Adnan Menderes'in dedesi Hacı Ali Paşa'nın Macar mimarlara yaptırdığı çiftlik evinin elimizdeki tek fotoğrafı ve ondan ilham alarak rekonstrüksiyonunu yaptırdığımız Adnan Menderes Demokrasi Müze binamızın dış görünüşü" açıklamasında bulundu.