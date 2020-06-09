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Aranan şüphelinin aracında kayıp engelli kız bulundu

'de, çeşitli suçlardan aranan , jandarma ekiplerince otomobilinde yakalandı. Otomobilde ayrıca bir kız çocuğu olduğunu gören jandarma yaptığı kimlik kontrolünde bu kişinin 3 aydır kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli K.G. olduğunu belirledi. K.G.'yi kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu belirlenen ve gözaltına alınan Maçin, tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.6.2020 19:24 ABONE OL
Aranan şüphelinin aracında kayıp engelli kız bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan aranan 40 yaşındaki Ramazan Maçin'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmasında Maçin'in Denizli'den Tavas ilçesine gideceğini belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri dün akşam saatlerinde Ramazan Maçin'in kullandığı otomobili Denizli - Tavas yolunda durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde zihinsel engeli kız çocuk olduğu belirlendi.

3 AYDIR KAYIP OLARAK ARANAN KIZ ÇOCUĞU BULUNDU

Jandarma ekipleri arasındaki kadın astsubayı gören kız çocuğu ağlamaya başladı. Bunun üzerine jandarma çocuğa yoğunlaştı. Yapılan kimlik kontrolünde engelli kızın 3 aydır kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli 15 yaşındaki K.G. olduğu ortaya çıktı. K.G., ağlayarak kendisini kaçıran Ramazan Maçin'in cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Jandarma ekipleri, Maçin'i gözaltına aldı. Jandarmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan K.G., otomobili durdurduklarında verdiği ilk ifadesini burada da tekrarladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ramazan Maçin, tutuklandı. K.G. ise ailesine teslim edildi.

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Aranan şüphelinin aracında kayıp engelli kız bulundu
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