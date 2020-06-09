2020 Gazi koşusu ve at yarışları ne zaman başlayacak? TJK tarih verdi: At yarışları ne zaman başlıyor?

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda son açıklama TJK tarafından yapıldı. Yarışların yeniden start alacağı tarihle beraber yıllardır devam eden Gazi Koşusu için de açıklama yapan TJK 20 Mart tarihinden bu yana verilen aranın ardından 428 yarış gününün yer aldığı yarış programını açıkladı. Bu açıklama ile beraber binlerce vatandaş "At yarışları ne zaman başlayacak?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte TJK tarafından verilen 2020 Gazi koşusu ve at yarışlarının başlayacağı o tarih…

TJK AÇIKLADI: AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TJK'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yarışlar 10 Haziran 2020 yani Çarşamba günü başlayacak. TJK, 428 yarış gününün yer aldığı 2020 yılı revize yarış programını da açıkladı.

İşte detaylar…