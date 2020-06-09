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'ta dehşet! Darp etti, serbest bırakıldıktan sonra bıçakladı!

Kadına cinayeti ve kadına şiddet haberleri son günlerde peş peşe gelirken İstanbul 'ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Eski sevgilisi Ceylan G.'yi darp eden Nazir İ. isimli saldırgan, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamklarca serbest bırakıldı. Nazir İ. dün akşam Ceylan G.'nin önünü keserek ikinci kez genç kadına kabusu yaşattı. Gözü dönmüş adam, Ceylan G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Polis, zanlıyı olay yerinde gözaltına aldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.6.2020 16:08 Son Güncelleme: 9.6.2020 16:16 ABONE OL
Beşiktaş'ta dehşet! Darp etti, serbest bırakıldıktan sonra bıçakladı!

Beşiktaş'ta geçen Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İ., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından dün akşam Ceylan G.'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçakla yaraladı. Nazir İ. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye şiddet uygulayan Nazir İ.(25) , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Eski sevgilisine şiddet uygulayan Nazir İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNÜNÜ KESTİ, DEFALARCA BIÇAKLADI

Nazir İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından dün akşam 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önüne keserek önce darp etti ardından da elinden ve boynundan bıçakla yaraladı. Nazir İ. , polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise Ceylan G.'nin yaralarının vatandaşlar tarafından sarıldığı ve sokakta birçok polis ekibinin olduğu görülüyor.

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Beşiktaş'ta dehşet! Darp etti, serbest bırakıldıktan sonra bıçakladı!
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