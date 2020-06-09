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'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? 9 Haziran kataloğu ile büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürün listesinin ilki yarın satışa çıkacak. 9 Haziran Salı listesine göre; takviye edici gıda 16,90 TL'den, Soğuk Kahve Ice Latte 4,50 TL'den, Fanta Limonata 4,50 TL'den, Şeftali/Limon Aromalı Toz İçecek 3,95 TL'den satılıyor. Öte yandan yiyecek ve içeceklerde yapılan indirim dikkatleri çekiyor. Her gün binlerce ziyaretçisi bulunan market zinciri cazip indirim fırsatları ve ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor. Buna göre; ürünler kataloğunda neler var? 9 Haziran Salı kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.6.2020 07:35 Son Güncelleme: 9.6.2020 07:35 ABONE OL
BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? BİM aktüel 9 Haziran kataloğu ile büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın!

BİM 9 Haziran aktüel indirimli ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin ilki yarın marketlerde yerini alacak. Özellikle yiyecek ve içeceklerdeki çeşitlilik ve indirimler yarının öne çıkanları arasında yerini alıyor. 6'lı Yeşil Elma Aromalı Maden Suyu 6,45 TL'den, Dondurulmuş Rulo Börek 6,50 TL'den satılıyor. Buna göre; 9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 HAZİRAN SALI

Haftanın BİM aktüel kataloğu yarın raflarda yerini alacak. Yiyecek ve içecek ürünlerindeki indirim yarının öne çıkanları arasında yerini alıyor. Buna göre; 9 Haziran BİM kataloğu aktüel listesine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

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BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? BİM aktüel 9 Haziran kataloğu ile büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın!
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