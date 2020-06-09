‘Bodrum çok kalabalıklaştı’ haberlerine Kaymakam isyan etti: Abartılıyor!

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını ardından geçen 32 aydan sonra Türkiye normalleşmeye başladı. Yaz mevsiminin en güzel aylarında tatil için insanlar tatil yörelerine giymeye hazırlanıyor. Son çıkan haberlerde Bodrum'a günlük 500 bin aracın girdiği yönünde haberler yayınlanmaya başlayınca, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz bu bilgiyi yalanladı.

Kaymakam Yılmaz, "Bu sayıların sürekli abartılmasının 50 binin 500 bin olarak gösterilmesinin, amacın ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Sayılar ifade edilen seviyeye geldiğinde kamuoyunu bilgilendirmek yine bizim görevimizdir" diyerek çıkan haberlere isyan etti.

"Bir turizm merkezi olan ilçemizde kısıtlamaların kalkması ve mevsim itibariyle hareketliliğin artması ile birlikte çeşitli görsel ve yazılı basın yayın organlarında farklı açıklamalar ve haberler yer almaktadır.

Sağlıklı bilgilere dayanmayan açıklama ve haberler bilgi kirliliğine neden olmakta, ilçemizi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bodrum önemli bir turizm merkezidir. Yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmakta aynı zamanda ikinci konutu olan misafirleri ağırlamaktadır. Normalleşme sürecinde mevsim itibariyle nüfusun artması ve ekonomik hayatında nispeten canlanması hepimiz beklediği bir durumdur. Ancak ilçe nüfusunun olması gerektiğinden çok fazla arttığı, herkesin Bodrum'a akın ettiği ve benzeri ifadelerin çok abartılı kullanılması gerçekleri yansıtmamaktadır.

Bodrum'un resmi nüfusu 175 bindir. İki adresli vatandaşlarımızı dikkate aldığınızda kışın Bodrumda sürekli yaşayan fiili nüfus 250-300 bin civarıdır. Şu an itibariyle salgın hastalık dolayısıyla nüfusumuzun 400 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Otellerin büyük kısmı açılış hazırlığındadır, açık olan yerlerde ise doluluk oranı çok düşüktür. Yabancı turist henüz yoktur. Yazlıkların doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 30-40 oranındadır.

"AMAÇ NE MERAK EDİYORUZ"

İlçemize son 10 günde 500 bin aracın geldiği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. İlçe girişinde bulunan PTS kayıtlarında son 10 günde toplam giren araç sayısı 50 bin civarıdır. Aynı sayılara yakın günlük araç çıkışı olmaktadır. Bu sayıların sürekli abartılmasının 50 binin 500 bin olarak gösterilmesinin, amacın ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Sayılar ifade edilen seviyeye geldiğinde kamuoyunu bilgilendirmek yine bizim görevimizdir.

Diğer taraftan; Bodrum'un çok pahalı bir yer olarak gösterilmesini olumsuz intiba oluşturulmasını da doğru bulmuyoruz. Bodrumun özelliği aynı zamanda yerli ve yabancı turiste hitap etmesi, hem çok kaliteli ama pahalı, hem de mütevazı temiz ama ucuz tatil yapılabilecek tesislere sahip olmasıdır. Herkesin bütçesine göre seçim yapması gerekir. Dünyanın her yerinde bu böyledir.

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Çok yüksek bir ücreti örnek gösterip Bodrum çok pahalı imajını oluşturmak doğru değildir ve iyi niyetli olarak değerlendirilemez.

Bodrum esnafı, turizmcisi, iş yeri sahibi bu durumdan ciddi rahatsız olmaktadır. Ticaret Odamız ve Esnaf ve Sanatkârlar Odamız yaptığı açıklamalarla bu durumu ortaya koymuşlardır. Yerli ve yabancı turistin ve ikinci konut sahiplerinin gelmediği ilçemizde ekonomik hayatın normalleşmesi mümkün değildir. Bodrum sezonun başlaması ve kısıtlamaların kalkması ile birlikte misafirlerini beklemektedir. Salgın hastalık gerçeğini unutmadan dikkatli yaşamayı öğrenmek zorundayız.

Dolayısıyla; ilçemizle ilgili bilgilendirmelerde herkesin özellikle sorumluluk sahibi birimlerin daha dikkatli ve sağduyulu hareket etmesini, "Bodruma gelinmesin, gidilmesin" anlamına gelebilecek söylemlerden uzak durmasını, basını ve kamuoyunu doğru yönlendirmesini bekliyoruz.

Gelinen süreçte; dünyada yaşanılan salgın nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Bodrum'da da Devletimiz gerekli her türlü tedbiri almıştır ve gayet iyi durumdayız. Önemli olan tehlikenin geçmediğini bilerek, Bodrum' da sürekli yaşayanlarında, misafirlerinde tedbirli hareket etmesi, mesafenin korunması, temastan kaçınılması ve maske takılmasıdır. Riskin arttığı normalleşme sürecince bize her zaman yardımcı olan sabırla hareket eden değerli vatandaşlarımızın, özellikle esnaflarımızın iş yerlerimizin alınan tedbirlere titizlikle riayet etmesini ve sabırlı olmalarını rica ediyor, mücadelenin henüz bitmediğini önemle hatırlatıyoruz."