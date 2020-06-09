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’a yüzbinler aktı

Giriş Tarihi: 9.6.2020 ABONE OL
Bodrum’a yüzbinler aktı
1 Haziran'da seyahat kısıtlamasının kalkması ve yeni normalleşme süreci özellikle başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden tatilcilerin Bodrum'a akın etmesine neden oldu. Bodrum'da uzun araç kuyrukları oluşurken, Muğla'ya bir haftada giren araç sayısı 500 bine ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 170 bin nüfusu olan ilçesinin nüfusunun 700 bine çıkacağını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise "Pılını pırtını toplayan Bodrum'a geldi" dedi.
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Bodrum’a yüzbinler aktı
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