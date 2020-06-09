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CANLI YAYIN | Muğla 4. Etap Kavaklıdere kura çekilişi: 2. Etap Muğla Milas kura çekimi isim listesi sorgulama işlemi

Muğla kura sonuçları isim listesi iki aşamalı olarak açıklanmaya başlandı. İlk olarak Muğla Milas 1. Etap TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı. Şimdi ise canlı yayın ile Muğla Milas TOKİ çekilişi ile sonuçlar belirlendi ve hemen sonrasında 4. Etap Kavaklıdere kura çekimi sonucu belli olacak. ’de etkili olan koronavirüs nedeniyle TOKİ Muğla ve Kavaklıdere kura sonuçları sadece internet üzerinden açıklanıyor. TOKİ Muğla kura sonuçları yanında, ’da da konut sahiplerinin isim listesi bugün açıklanıyor! İşte, 9 Haziran 2020 tarihli TOKİ Muğla canlı yayını ve 2+1 3+1 çekilişinden detaylar…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 10:31 Son Güncelleme: 9.6.2020 10:37 ABONE OL
CANLI YAYIN | TOKİ Muğla 4. Etap Kavaklıdere kura çekilişi: 2. Etap Muğla Milas kura çekimi isim listesi sorgulama işlemi

Muğla Milas kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 9 Haziran 2020 tarihli TOKİ Muğla 2. Etap çekilişi ve Muğla Kavaklıdere 4. Etap canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleme linkini araştırıyorlar. Özellikle, Milas 1. Etap ve 2. Etap çekilişi olarak iki aşamadan oluşan TOKİ Muğla Milas kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu binlerce başvuru sahibi için merak konusu oldu. 'de de etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları artık yalnızca dijital ortamda devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.

TOKİ MUĞLA MİLAS MİLAS KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

İşte, 9 Haziran Salı günü gerçekleştirilen ve KOVİD-19 nedeniyle online yapılan 3+1, 2+1 TOKİ Muğla Milas kura çekiliş sonuçları...

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CANLI YAYIN | TOKİ Muğla 4. Etap Kavaklıdere kura çekilişi: 2. Etap Muğla Milas kura çekimi isim listesi sorgulama işlemi
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