CANLI YAYIN | TOKİ Muğla 4. Etap Kavaklıdere kura çekilişi: 2. Etap Muğla Milas kura çekimi isim listesi sorgulama işlemi

TOKİ Muğla Milas kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 9 Haziran 2020 tarihli TOKİ Muğla 2. Etap çekilişi ve Muğla Kavaklıdere 4. Etap canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleme linkini araştırıyorlar. Özellikle, Milas 1. Etap ve 2. Etap çekilişi olarak iki aşamadan oluşan TOKİ Muğla Milas kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu binlerce başvuru sahibi için merak konusu oldu. Türkiye'de de etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları artık yalnızca dijital ortamda devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.

TOKİ MUĞLA MİLAS MİLAS KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

İşte, 9 Haziran Salı günü gerçekleştirilen ve KOVİD-19 nedeniyle online yapılan 3+1, 2+1 TOKİ Muğla Milas kura çekiliş sonuçları...