Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, adliyede

Dün öğle saatlerinde Kepez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan Ümit A., 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı D.'yi (42) evinde rehin aldı. Ayağından vurduğu 3 çocuğunun annesi Aslı D.'yi balkona çıkararak elindeki tabanca öldürmekle tehdit eden Ümit A., çocuklarını göremediğini söyleyerek, velayetlerinin halasına verilmesini istedi. Eve gelen Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ'ın ikna etmesiyle 2 saat sonra teslim olan Ümit A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ümit A., gazetecilerin "Pişman mısınız ?" sorusuna "Namusumu temizledim" diyerek cevap verdi.

