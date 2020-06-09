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Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, adliyede

'ın Ereğli ilçesinde, 11 yıl önce boşandığı eşini rehin alarak ayağından vuran Ümit A. (43), adliyeye sevk edildi. Ümit A. gazetecilerin "Pişman mısınız ?" sorusuna, "Namusumu temizledim" diye cevap verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.6.2020 12:13 ABONE OL
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, adliyede

Dün öğle saatlerinde Kepez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan Ümit A., 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı D.'yi (42) evinde rehin aldı. Ayağından vurduğu 3 çocuğunun annesi Aslı D.'yi balkona çıkararak elindeki tabanca öldürmekle tehdit eden Ümit A., çocuklarını göremediğini söyleyerek, velayetlerinin halasına verilmesini istedi. Eve gelen Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ'ın ikna etmesiyle 2 saat sonra teslim olan Ümit A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ümit A., gazetecilerin "Pişman mısınız ?" sorusuna "Namusumu temizledim" diyerek cevap verdi.

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Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, adliyede
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