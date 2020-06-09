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Gözler açıklamasında! Bu olacak mı? hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Geçtiğimiz genelgesinin haberi ile iptal edilmesinin ardından milyonlar tarihlerinde kısıtlamanın olup olmayacağını merak etmeye başladı. Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günlerinden itibaren uygulanan Cumartesi Pazar kısıtlaması aylar sonra ilk kez 6-7 Haziran tarihlerinde kaldırılınca milyonlar sahil ve piknik yerlerine akın etmişti. Salgının en kritik günlerinde bazı vatandaşların sosyal mesafe gözetmeksizin yaptığı etkinlikler ise oldukça konuşulmuştu. Hal böyle olunca vatandaşlar haftanın ikinci gününde "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 07:08 ABONE OL
Gözler son dakika açıklamasında! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Binlerce vatandaşın gözü ile ilgili gelecek olan açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz Cumartesi Pazar günü aylar sonra ilk kez kısıtlamasız bir hafta sonu yaşayan vatandaşlar adeta sokaklara akın etmişti. Bugün gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısı ile beraber tarihlerinde kısıtlamanın yapılıp yapılmayacağı kararının kamuoyuna duyurulması beklenirken gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aynı zamanda "13-14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?" şeklindeki birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

13-14 HAZİRAN BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? CUMARTESİ PAZAR KISITLAMALARI KALDIRILDI MI?

Geçtiğimiz hafta sonu ilk olarak kısıtlama ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca genelge yayımlanmış ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği ile yasak kaldırılmıştı. Hal böyle olunca aylardır Cumartesi Pazar günleri evlerinde vakit geçiren vatandaşlar sokaklara akın ederek güzel havanın keyfini çıkarttı. Ülkemizde salgınla mücadelenin en kritik günlerinde bazı vatandaşların sosyal mesafeyi önemsemeden yaptığı etkinlikler ise görenleri şaşkına çevirdi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İşte tüm gelişmeler…

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Gözler son dakika açıklamasında! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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