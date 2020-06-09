Gözler son dakika açıklamasında! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Binlerce vatandaşın gözü hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz Cumartesi Pazar günü aylar sonra ilk kez kısıtlamasız bir hafta sonu yaşayan vatandaşlar adeta sokaklara akın etmişti. Bugün gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısı ile beraber 13-14 Haziran tarihlerinde kısıtlamanın yapılıp yapılmayacağı kararının kamuoyuna duyurulması beklenirken gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aynı zamanda "13-14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?" şeklindeki birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

13-14 HAZİRAN BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? CUMARTESİ PAZAR KISITLAMALARI KALDIRILDI MI?

Geçtiğimiz hafta sonu ilk olarak kısıtlama ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca genelge yayımlanmış ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği ile yasak kaldırılmıştı. Hal böyle olunca aylardır Cumartesi Pazar günleri evlerinde vakit geçiren vatandaşlar sokaklara akın ederek güzel havanın keyfini çıkarttı. Ülkemizde salgınla mücadelenin en kritik günlerinde bazı vatandaşların sosyal mesafeyi önemsemeden yaptığı etkinlikler ise görenleri şaşkına çevirdi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İşte tüm gelişmeler…