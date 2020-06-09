HES KODU ALMA İŞLEMİ: Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır, nedir, ne işe yarıyor?

Ülkemizde coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden birisi de seyahat izin yasaklarıydı. Salgınla mücadelede olumlu sonuçların alınmasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren şehirler arası seyahat yasağı kalktı akabinde Hayat Eve Sığar (HES kodu) uygulaması başlatıldı. Yaz mevsimin gelmesiyle birlikte tatil için seyahat etmek isteyenler hayat eve sığar uygulama kodlarına yönelik konuya yönelik bilgiler merak ediliyor. Bilindiği üzere bulunduğu şehirden bir başka şehre gitmek isteyen vatandaşların HES kodu alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Buna göre; Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır, nedir, ne işe yarıyor? Haberimizde, Hayat Eve Sığar HES kodu alma işlemi ve SMS kodu uygulamasına dair tüm detaylara yer verdik.

HES KODU NASIL ALINIR? HES KODU ALMA İŞLEMİ

Ülkemizde sosyal hayatta normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların corona virüsü salgını için herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli bir şekilde paylaşmasına ve salgının takibinin yapılmasına yarayan Hayat Eve Sığar uygulamasıyla seyahat etmek isteyenler HES kodu nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte, adım adım Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemi