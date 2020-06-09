Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri HES KODU ALMA İŞLEMİ: Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır, nedir, ne işe yarıyor?

KODU ALMA İŞLEMİ: Hayat Eve Sığar uygulaması ile , nedir, ne işe yarıyor?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan kodu alma işlemi seyahat yasağının kalkmasıyla beraber başlamış oldu. Yurt içi seyahatler sırasında kullanacak bu kodla beraber risk taşınmadığını göstermesinin bir yolu olarak kullanılacağı biliniyor. 1 Haziran normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte birçok yenilik ve değişikliğe gidilmiş seyahatlerde artık yeni bir kod sistemi devreye girmişti. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınacak kodun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. Tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşan ve SMS yöntemiyle de alınabilecek sistemde sosyal hayatta normalleşmenin adımları atılmış oldu. Buna göre; , nedir, ne işe yarıyor? Haberimizde, Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması ile ekranı ve HES kodu SMS sorgulama işlemlerine dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 10:08 ABONE OL
HES KODU ALMA İŞLEMİ: Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır, nedir, ne işe yarıyor?

Ülkemizde coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden birisi de seyahat izin yasaklarıydı. Salgınla mücadelede olumlu sonuçların alınmasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren şehirler arası seyahat yasağı kalktı akabinde Hayat Eve Sığar ( kodu) uygulaması başlatıldı. Yaz mevsimin gelmesiyle birlikte tatil için seyahat etmek isteyenler hayat eve sığar uygulama kodlarına yönelik konuya yönelik bilgiler merak ediliyor. Bilindiği üzere bulunduğu şehirden bir başka şehre gitmek isteyen vatandaşların işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Buna göre; Hayat Eve Sığar uygulaması ile , nedir, ne işe yarıyor? Haberimizde, Hayat Eve Sığar HES kodu alma işlemi ve SMS kodu uygulamasına dair tüm detaylara yer verdik.

HES KODU NASIL ALINIR? HES KODU ALMA İŞLEMİ

Ülkemizde sosyal hayatta normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların corona virüsü salgını için herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli bir şekilde paylaşmasına ve salgının takibinin yapılmasına yarayan Hayat Eve Sığar uygulamasıyla seyahat etmek isteyenler HES kodu nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte, adım adım Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemi

ARKADAŞINA GÖNDER
HES KODU ALMA İŞLEMİ: Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır, nedir, ne işe yarıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA