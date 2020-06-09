Hırsız kaçtı polis kovaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir ve Kartal'da 2-4 Haziran arasında 7 hırsızlık ve 1 mala zarar verme olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin hırsızlık olayında kullandığı aracın plakasını belirledi. Ekipler, 4 Haziran'da Ataşehir'de Zaloğlu Caddesi üzerindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışan şüphelilerin aracını bir sokakta sıkıştırdı. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli Enes. G. (24) ve Sezgin. A. (27) suçüstü yakalandı.

HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI

Hırsızlar polis aracına çarpıp kaçmaya başladı. Bundan sonra dakikalar süren hırsız polis kovalamacası çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Birkaç kez araçlarının önü kesilmesine rağmen polis aracına çarpıp kaçan hırsızlar sonunda kıskıvrak yakalandı.

KAYITLARI KABARIK

Gözaltına alınan şüphelilerden Enes G'nin 31 hırsızlık, 3 mala zarar verme, 5 otodan hırsızlık, 3 yağma, oto hırsızlığı, silahlı kanunlana muhalefet suçlarından emniyette kaydı olduğu 31 ayrı suçtan aranmasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Sezgin A'nın ise 16 hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, otodan hırsızlık suçlarından kaydı olduğu, 2 ayrı suçtan aranması ve hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.