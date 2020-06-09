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'da akaryakıt kaçakçılığı yapan 21 kişilik şebeke gözaltına alındı

Polis Teşkilatı Ekonomik Güvenlik Birim Başkanı Muhammed Rıza Mukimi, akaryakıt kaçakçılığı yapan 21 kişilik şebekenin gözaltına alındığını söyledi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.6.2020 16:12 Son Güncelleme: 9.6.2020 16:25 ABONE OL
İran'da akaryakıt kaçakçılığı yapan 21 kişilik şebeke gözaltına alındı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Mukimi, "6 ay içerisinde 1 milyon litre akaryakıt kaçakçılığı yapan 21 kişilik şebeke gözaltına alındı." dedi.

Mukimi, söz konusu şebeke üyelerinden 6 kişinin aynı aileden olduğunu kaydetti.

İran'da günde üretilen 110 milyon litre benzinin yüzde 85'i (95 milyon litre) ülke içinde tüketiliyor. Bu orana göre İran, dünya ortalamasının 2 katı benzin tüketiyor. Dünya sıralamasında benzin fiyatının en düşük 3'üncü ülkesi durumundaki İran'dan, komşu ülkelere günlük yaklaşık 25 milyon litre kaçak benzin satılıyor.

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İran'da akaryakıt kaçakçılığı yapan 21 kişilik şebeke gözaltına alındı
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