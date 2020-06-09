Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İşten çıkarma yasağı Meclis gündeminde! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Meclis gündeminde! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

17 Nisan tarihinde geçici yasa maddesi ile uygulamaya geçmişti. Bu düzenleme ile beraber üç aydır süren uygulamaya dair araştırmalar normalleşme adımlarının başlamasının ardından hız kazandı. Salgına dair uygulanan kısıtlama ve önlemlerin bir bir kaldırılmaya başlaması hali bu yasanın ne zaman sona ereceğinin merak edilmesine yol açtı. Gelen bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yasayı 3 ay süreyle uzatma yetkisi bulunurken uygulamanın uzatma gibi bir durum olmazsa Temmuz ayında sona ereceği biliniyor. Buna göre; İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte önümüzdeki günlere Meclis'e sevk edilmesi beklenen işten çıkarma yasağına ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 09:23 Son Güncelleme: 9.6.2020 09:23 ABONE OL
İşten çıkarma yasağı Meclis gündeminde! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Koronavirüs salgını sürecinde Nisan ayında uygulamaya geçilen üç aylık süreçte uygulanacağı biliniyordu. Bu kapsamda gelen son bilgiye göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasanın süresini uzatabilme yetkisinin olduğu bilinmekteydi. Son günlerde birçok kısıtlama ve önlemlerin kaldırılmaya başlaması ile beraber yasağın kalkacağı tarihe ilişkin araştırmalar da hız kazanmış oldu. Buna göre; "İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak?" sorusu yanıt arıyor. İşte önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilen konular arasında yer alan işten çıkartma yasağı ile ilgili detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 3 AY UZATILACAK MI?

Normal şartlarda Temmuz ayında sona erecek uygulamanın şimdilerde ise üç ay daha uzatılıp uzatılmayacağı konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilmesi beklenen torba teklifte işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği gibi uygulanmaya devam eden düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşten çıkarma yasağı Meclis gündeminde! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA