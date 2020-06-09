İşten çıkarma yasağı Meclis gündeminde! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Koronavirüs salgını sürecinde Nisan ayında uygulamaya geçilen işten çıkarma yasağı üç aylık süreçte uygulanacağı biliniyordu. Bu kapsamda gelen son bilgiye göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasanın süresini uzatabilme yetkisinin olduğu bilinmekteydi. Son günlerde birçok kısıtlama ve önlemlerin kaldırılmaya başlaması ile beraber yasağın kalkacağı tarihe ilişkin araştırmalar da hız kazanmış oldu. Buna göre; "İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak?" sorusu yanıt arıyor. İşte önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilen konular arasında yer alan işten çıkartma yasağı ile ilgili detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 3 AY UZATILACAK MI?

Normal şartlarda Temmuz ayında sona erecek uygulamanın şimdilerde ise üç ay daha uzatılıp uzatılmayacağı konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilmesi beklenen torba teklifte işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği gibi uygulanmaya devam eden düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar...